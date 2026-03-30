Israel Iran War – चीनमध्ये ठरणार आखातातील युद्धाची दिशा? पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा चीन दौऱ्याने चर्चांना उधाण

अमेरिका, इस्रायल-इराण यांच्यातील युद्ध आता महिन्याभरापासून सुरू आहे. या युद्ध समाप्तीसाठी इराणसोबत चर्चा सुरू असल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. तर इराणने या दाव्याचा साफ इन्कार केला आहे. तसेच या दोन देशांमध्ये पाकिस्तान मध्यस्थी करत असल्याचीही चर्चा आहे. मात्र, युद्ध समाप्तीबाबत अद्याप संभ्रम कायम आहे. त्यातच आता पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री इशाक दार मंगळवारी चीनच्या दौऱ्यावर जात असल्याने चर्चा सुरू आहेत.

अमेरिका-इराण संवादासाठी पुढाकार घेत असतानाच पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार मंगळवारी चर्चेसाठी चीनच्या दौऱ्यावर जात आहेत. पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार आपल्या चिनी समकक्षांशी चर्चा करण्यासाठी चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत.

अमेराक-इराक युद्धादरम्यान या दौऱ्याला महत्त्व आले आहे. त्यामुळे हा दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. अमेरिका आणि इराण यांना इस्लामाबादमध्ये थेट चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठी सौदी अरेबिया, तुर्कस्तान आणि इजिप्त यांच्या साथीने सुरू असलेल्या एका चतुष्पक्षीय राजनैतिक मोहिमेच्या केंद्रस्थानी दार यांनी गेल्या आठवड्यात सक्रिय सहभाग घेतल्याची चर्चा आहे.

चीनने पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांना यापूर्वीच जाहीर पाठिंबा दिला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या चर्चेनंतर, इराण व अमेरिका यांच्यातील चर्चेचे यजमानपद भूषवण्याच्या पाकिस्तानच्या या उपक्रमाला चीनचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे दार यांनी पुन्हा एकदा सांगितले. त्यामुळे ही बैठर युद्ध समाप्तीसाठी आहे की, पडद्यामागे वेगेळ काही शिजत आहे, याबाबत चर्चा होत आहे.

पाकिस्तानने अमेरिका आणि इराण यांच्यात चर्चा घडवून आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, जरी दोन्ही देशांमध्ये अद्याप कोणताही स्पष्ट एकमत झालेला नाही. चीन आणि काही प्रादेशिक देश या उपक्रमाला पाठिंबा देत असताना, इराणने संमिश्र संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे राजनैतिक अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

डिजिटल माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या सेवांवरही कर भरावा लागणार; मुंबई हायकोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

RUPEE DOLLAR

रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपानंतरही रुपयाची घसरण सुरुच, प्रती डॉलर पोहोचला 95 वर; गाठली आतापर्यंतची नीचांकी पातळी

IPL 2026 – लहाणपणीच आईचं छत्र हरवलं, काकांचा त्याग अन् हैदराबादच्या अनिकेत वर्माचा धमाका; वाचा त्याचा संघर्षमय प्रवास…

मोदी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना नियंत्रित करतात, ते भाजपची बी टीम; राहुल गांधी यांचे पिनरई विजयन यांच्यावर टिकास्त्र

..तेव्हाच खरातच्या पापाचा घडा फुटला असता; पतसंस्था, ट्रस्टमधील ‘राजीनामा नाट्य’

Earthquake – दक्षिण पॅसिफिक बेटसमूहावर 7.2 रिश्टर स्केलचा भूकंप, त्सुनामीचा इशारा

IPL 2026 – “बॅटर त्याला ‘हलवा’ समजण्याची चूक करतात अन्…”, मुंबईच्या विजयानंतर श्रीकांत यांचे मोठे विधान

Pune rain – पुण्यात अवकाळीचे धुमशान; बाणेर, बालेवाडी, धायरी, वाघोली, फुरसुंगीला मुसळधार पावसासह गारपीटीने झोडपले

त्यांना मानसोपचार तज्ज्ञांची गरज, नवीन पटनाईक यांची भाजप खासदार निशिकांत दुबेंवर टीका