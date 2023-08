सरकारी भेटवस्तू आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी इम्रान खान यांना शिक्षा, पोलिसांकडून अटक

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अडचणीमध्ये वाढ झाली आहे. सरकारी भेटवस्तू आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात जिल्हा व सत्र न्यायालयाने इम्रान खान यांना दोषी ठरवले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने त्यांना 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच पुढील 5 वर्ष निवडणूक लढण्यास अयोग्य घोषित केले आहे.

जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर इस्लामाबात पोलिसांनी तात्काळ इम्रान खान यांच्याविरोधात अटक वारंट जारी केले. यानंतर पोलिसांना त्यांना लाहोर येथील जमान पार्क भागातील घरातून अटक केली. या कारवाईमुळे त्यांची पुढील राजकीय कारकिर्दच धोक्यात आली आहे. ‘पीटीआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

Pakistan’s former premier Imran Khan arrested after found guilty in Toshakhana corruption case

— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2023