पाकिस्तान हा अमेरिकेसाठी सर्वात मोठ्या आण्विक धोक्यांपैकी एक, अमेरिकेच्या गुप्तचर प्रमुखांचे वक्तव्य

अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेच्या प्रमुख तुलसी गबार्ड यांनी पाकिस्तानबाबत अत्यंत खळबळजनक आणि गंभीर विधान केले आहे. पाकिस्तान हा अमेरिकेसाठी सर्वात मोठ्या आण्विक धोक्यांपैकी एक असल्याचे गबार्ड यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानामुळे जागतिक राजकारणात, विशेषतः दक्षिण आशियाई क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पत्रकार परिषदेत तुलसी गबार्ड यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांबाबत ही भीती व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानमधील वाढती राजकीय अस्थिरता, आर्थिक संकट आणि तेथील अण्वस्त्रे सुरक्षित हातांमध्ये राहतील का, याबाबत अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाला शंका असल्याचे या वक्तव्यावरून सूचित होत आहे. पाकिस्तानकडील अण्वस्त्रांचा ताबा दहशतवादी संघटनांकडे जाऊ शकतो किंवा त्यांचा अयोग्य वापर होऊ शकतो, ही चिंता अमेरिकेला दीर्घकाळापासून सतावत आहे, ज्याचा पुनरुच्चार आता गबार्ड यांनी केला आहे.
तुलसी गबार्ड या ट्रम्प प्रशासनातील महत्त्वाच्या पदावर असून, त्यांनी थेट पाकिस्तानचा उल्लेख आण्विक धोका म्हणून केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे पाकिस्तानवर आपल्या अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेबाबत जागतिक दबाव वाढू शकतो.
याआधीही अनेक पाश्चात्य देशांनी पाकिस्तानमधील अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र आता थेट अमेरिकेच्या गुप्तचर प्रमुखांनीच हे अधिकृत विधान केल्यामुळे याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.