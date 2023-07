पाकिस्तानात राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमात शक्तीशाली बॉम्बस्फोट, 35 ठार; 200 जखमी

पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतातील बाजौर जिल्ह्यात जमियत उलेमा इस्लाम-फझल (JUI-F) या राजकीय पक्षाच्या मेळाव्यात दहशतवाद्यांनी शक्तीशाली बॉम्बस्फोट घडवला. या स्फोटात जमियत उलेमा इस्लाम-फझल पक्षाच्या मुख्य नेत्यासह 35 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्यात 200 हून अधिक जखमी झाले असून त्यांना स्थानिक रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले आहेत.

#UPDATE | At least 35 killed, 200 injured in suicide blast targeting JUI-F workers’ convention in Bajaur, reports Pakistan’s Geo English https://t.co/8RrO1a7YrF

— ANI (@ANI) July 30, 2023