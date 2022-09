IND vs PAK अर्शदीप सिंगचा खलिस्तानशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न, पाकिस्तानचा कट उघड

आशिया चषक स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्द मोक्याच्या क्षणी कॅच सोडल्याने वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग सध्या चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर त्याच्याबाबत समिश्र प्रतिक्रिया उमटत असतानाच त्याचा खलिस्तानशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पाकिस्तानच्या आयएसपीआरने हा कट रचला होता. याद्वारे पंजाबमधील शीख समुदायाच्या लोकांना हिंदुस्थानविरुद्ध भडकवण्याचा प्रयत्न कट रचण्यात आला होता. यासाठी हजारो पाकिस्तानी ट्विटर हँडलवरून खलिस्तानसंदर्भात ट्विट करण्यात आले होते.

रविवारी हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानमध्ये लढत झाली. शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगलेली ही लढत पाकिस्तानने जिंकली. या लढतीत अखेरच्या काही षटकांमध्ये सामना रंगात आलेला असताना अर्शदीप सिंग यांनी एक सोपा झेल सोडला. यामुळे तो टिकेचा धनी झाला. सोशल मीडियावर त्याच्यावर टीका होऊ लागली. मात्र हिंदुस्थानच्या माजी क्रिकेटपटूंनी त्याचा बचाव केला. याच दरम्यान विकिपीडियावर अर्शदीप सिंग याच्या पेजवर काही बदल करण्यात आले आणि त्याचा खलिस्तानी संघटनांशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे मोठा वाद झाला असून केंद्र सरकारने तातडीने विकिपीडियाला नोटीस पाठवत खुलासा मागवला आहे.

17 व्या षटकात सोडला कॅच

पाकिस्तानच्या डावातील 17 व्या षटकामध्ये अर्शदीप सिंह याने एक सोपा कॅच सोडला. आसिफ अली याचा कॅच सोडल्याने अर्शदीप ट्रोल झाला. आसिफने अखेरपर्यंत नाबाद रहात संघाला विजय मिळवून दिला. त्यामुळे नेटकऱ्यांनी अर्शदीपवर निशाणा साधला. परंतु टीम इंडियाच्या खेळाडूंना त्याची पाठराखण केली आहे.

खेळाडूंकडून पाठराखण

टीम इंडियाचा माजी कर्णधार विराट कोहली आणि कर्णधार रोहित शर्माने अर्शदीप सिंगची पाठराखण केली आहे. हा सामन्याचा एक भाग असून अशा चुकांमधूनच तुम्ही शिकता आणि पुढे जाता. टीममधील वातावरण चांगले असून सर्व ज्येष्ठ खेळाडू ज्युनियर्स खेळाडूंसोबत असल्याचे विराट म्हणाला. तसेच माजी खेळाडू हरभजन सिंग आणि इरफान पठान यांनी देखील ट्विट करत अर्शदीप सिंग याची पाठराखण केली आहे.

Stop criticising young @arshdeepsinghh No one drop the catch purposely..we are proud of our 🇮🇳 boys .. Pakistan played better.. shame on such people who r putting our own guys down by saying cheap things on this platform bout arsh and team.. Arsh is GOLD🇮🇳

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 4, 2022