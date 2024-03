पाकिस्तानात शाहबाज शरीफ यांची पंतप्रधानपदी निवड; पीटीआयच्या उमेदवाराचा केला पराभव

पाकिस्तानमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर नव्या पंतप्रधानाची घोषणा करण्यात आली आहे. पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे जेष्ठ नेते शाहबाज शरीफ यांची दुसऱ्यांदा पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी निवड झाली आहे. रविवारी मतदानानंतर नॅशनल असेंब्लीचे अध्यक्ष सरदार अयाज सादिक यांनी शाहबाज शरीफ हे पाकिस्तानचे 24 वे पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्याची घोषणा केली आहे.

Shehbaz Sharif becomes Pakistan’s Prime Minister for a second time

— Press Trust of India (@PTI_News) March 3, 2024