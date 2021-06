Video – पाकिस्तानच्या संसदेत जोरदार हाणामारी, व्हिडीओ व्हायरल

पाकिस्तानच्या संसदेत मंगळवारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांमध्ये जबर शिवीगाळ आणि हाणामारी झाली. अधिवेशनादरम्यान खासदारांनी एकमेकांना अर्थसंकपल्पाचे दस्तावेज फेकून मारले. या हाणामारीत एक महिला खासदार जखमी झाली आहे.

पाकिस्तानच्या संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री शौकत तारिक यांनी शुक्रवारी 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावर मंगळवारी चर्चा सुरू होती.

विरोधी पक्षाचे नेते शाहबाज शरीफ हे संसदेत भाषणसाठी उभे राहिले. तेव्हा सत्ताधारी पक्षांनी एकच गोंधळ घतला. त्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये बाचाबाची झाली. त्याचे रुपांतर हाणामारीत झाले. सत्ताधारी पक्षाचे नेते अली अवान हे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना शिव्या घालत असल्याचे व्हिडीओमध्ये कैद झाले.

The appalling scenes, #PTI ‘s #swearing & #hooliganism in #Pakistan ‘s #parliament today have 1 & only 1 reason – @ImranKhanPTI . He brings the worst out of everyone in his party by rewarding those who use abusive language, #indecency & even #violence against his political rivals. pic.twitter.com/81H4EBHmBB



अवान यांच्यावर कुणीतरी अर्थसंकल्पाचे दस्तएवजे फेकून मारले आणि तेव्हापासून नेत्यांमध्ये हाणामारी सुरू झाली. यात महिला खासदार मलिका बुखारी यांच्या डोळ्याला दुखापत झाली. त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

This is the reality of the ‘Naya Pakistan’ Imran Khan has created. This is a reflection of his fascist mindset. He will leave no stone unturned to paralyse parliament and weaken democracy. Throwing budget books at the opposition. This is Imran Khan’s ‘Riyaasat-e-Madina’. https://t.co/FaOtgaIR7Z pic.twitter.com/wQbJ895OA1

— Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) June 15, 2021