पाकड्यांचा पूंछ आणि बालाकोटजवळ गोळीबार, एक जवान शहीद

एकिकडे कोरोना महामारीचं सावट देशावर असताना दुसरीकडे सीमाभागात पाकिस्तानच्या कुरापती सुरूच आहेत. हिंदुस्थानी सीमेवर पूंछ आणि बालाकोट येथे पाकिस्तानकडून झालेल्या गोळीबारात हिंदुस्थानचा एक जवान शहीद झाला आहे.

आजतकने दिलेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानने पूंछ जिल्ह्याच्या कर्नी सेक्टरमध्ये मोर्टार डागले असून गोळीबारही केला आहे. या गोळीबाराला हिंदुस्थानी सैन्याने चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. तर दुसरीकडे बालाकोट येथे नियंत्रण रेषेजवळ शस्त्रसंधीचं उल्लंघन करत पाकिस्तानने केलेल्या गोळीबारात हिंदुस्थानचा एक जवान शहीद झाला आहे. ही घटना शुक्रवारी मध्यरात्री घडली आहे. या गोळीबारालाही हिंदुस्थानी सैन्याने चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे.

Jammu & Kashmir: An Army personnel lost his life in ceasefire violation by Pakistan in Balakot sector of Poonch. More details awaited.

— ANI (@ANI) August 1, 2020