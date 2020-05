पाकिस्तानी शोमध्ये श्रीदेवी-इरफान यांच्या मृत्युची खिल्ली, नेटकऱ्यांनी ट्विटरवर झोडपले

दिवंगत कलाकार श्रीदेवी आणि इरफान खान यांच्या मृत्युची खिल्ली उडवल्याचा संतापजनक प्रकार पाकिस्तानात घडला आहे. एका टॉक शोमध्ये हा प्रकार घडला असून या शोला आणि त्याच्या निवेदकाला नेटकऱ्यांनी चांगलंच झोडपलं आहे.

पाकिस्तानी टेलिव्हिजन विश्वात दाखवल्या जाणाऱ्या एका टीव्ही शोमध्ये पाकिस्तानी अभिनेता अदनान सिद्दिकी सहभागी झाला होता. शो सुरू असताना त्या शोचा सूत्रसंचालक आमिर लियाकत याने अदनानसमोर त्याच्या चित्रपटांविषयी बोलायला सुरुवात केली. तो म्हणाला की, तू (अदनान) मॉम या चित्रपटात काम केलंस, त्यानंतर श्रीदेवी यांचं निधन झालं. तू इरफान खानसोबत काम केलंस, त्यानंतर त्यांचंही निधन झालं. आता तुला मर्दानी 2 ची ऑफर आली होती. पण, बरं झालं तू यात काम केलं नाहीस, असं वक्तव्य आमिर लियाकत याने केलं.

अदनान याने त्यावर त्यांच्या मृत्युबाबत खेद व्यक्त केला होता. पण, हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आमिर लियाकतच्या असंवेदनशील वृत्तीवर नेटकऱ्यांनी त्याच्यावर कडाडून टीका केली आहे. कुणाचाही मृत्यू ही मस्करी करण्याची गोष्ट नाही. हे विधान अतिशय घृणास्पद असून आमिर लियाकत याला माध्यमांमधून त्वरित हाकलण्यात यावं, अशा शब्दांत नेटकऱ्यांनी आमिर याच्या विधानावर संताप व्यक्त केला. दुसरीकडे अदनान सिद्दिकी याने शोमध्ये आणि नंतरही पोस्ट करून झालेल्या प्रकाराबाबत प्रेक्षकांची माफी मागितली आहे.

Shame on everyone who keeps hiring him, shame on everyone who keeps cheering him on, shame on everyone in the audience who clapped pic.twitter.com/A2Qk8DUkeH

