Pakistan Attack Civilians पाकिस्तानचे नागरी वस्त्यांवर हल्ले, उरीमधील हॉटेलबाहेर मोठा धमाका

हिंदुस्थानने तिन्ही संरक्षण दलाच्या माध्यमातून पाकिस्तानवर हल्ले चढवल्याने बिथरलेल्या पाकिस्तानने नागरी वस्त्यांवर हल्ले करण्यास सुरवात केली आहे. पाकिस्तानने उरी सेक्टरमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळील गावांमध्ये गोळीबार व तोफ गोळ्यांचा हल्ला केला. या घटनेचा एक व्हिडीओ ANI ने शेअर केला असून त्यात एका हॉ़टेलबाहेर आगीचा मोठा लोट दिसून येत आहे.

#WATCH | J&K: Pakistan targets civilian areas in Uri sector. Visuals outside a hotel where Pakistani shells dropped.

