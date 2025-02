पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन, सुदैवाने कुठलीही जीवितहानी नाही

पाकिस्तानने पुन्हा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले आहे. पाकिस्ताने हिंदुस्थानच्या दिशेने गोळीबार केला आहे. सुदैवाने यात कुठलीही जीवितहानी झालेली नाही.

हिंदुस्थान सैन्याने याबाबत माहिती दिली आहे. आज सकाळी अकरा वाजता पाकिस्तानने हिंदुस्थानच्या दिशेने गोळीबार केला. जम्मू कश्मीरच्या पूंछ भागात पाकिस्तानने गोळीबार केला. हिंदुस्थानने याचा जोरदार प्रत्युत्तर दिले. पाकिस्तानच्या गोळीबारात कुठलीही जिवीतहानी झालेली नाही.

At about 11 AM today, Pakistan troops opened small arms fire on own (Indian) post across LoC in Poonch Sector, J&K. The fire was retaliated appropriately by the Indian Army. No casualties to own side: Army officials pic.twitter.com/IAZQ1IQBn1

