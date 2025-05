पाकड्यांची मुजोरी सुरूच; नियंत्रण रेषेवर तणाव वाढला; सलग सातव्या दिवशी एलओसीवर गोळीबार

पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानने पाकिस्तानची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे चवताळलेल्या पाकिस्तानची मुजोरी सुरुच असून सलग सातव्या दिवशी पाकिस्तानी सैन्याने गोळीबार केला. यामुळे नियंत्रण रेषेवर तणाव कमालीचा वाढला आहे.

पाकिस्तानने बुधवारी मध्यरात्री जम्मू-काश्मीरच्या कुपवाडा, उरी आणि अखनूर या सीमेवर गोळीबार केला. सलग सातव्या दिवशी पाकिस्तानकडून विनाकारण गोळीबार करत शस्त्रसंधींचे उल्लंघन केले. याला हिंदुस्थानी लष्कराने जोख प्रत्युत्तर दिले.

During the night of 30 April-01 May 2025, Pakistan Army posts initiated unprovoked small-arms fire across the Line of Control opposite Kupwara, Uri and Akhnoor in the Union Territory of Jammu & Kashmir. These were responded proportionately by the Indian Army: Indian Army pic.twitter.com/lMPizYWqJo

