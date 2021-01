दिल्लीतील खान मार्केटमध्ये ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’चे नारे

दिल्लीतील खान मार्केटमध्ये रात्री एकच्या सुमारास काही समाजकंटकांनी ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’चे नारे लगावले. याप्रकरणी पोलिसांनी तीन महिला व दोन पुरुषांना ताब्यात घेतले असून त्यांची चौकशी सुरू आहे.

Delhi| PCR call about 6 people heard sloganeering Pakistan Zindabad near Khan Market metro station received last night. It was found that during racing on rental bikes, they kept each other’s names based on countries incl Pakistan. The slogan was raised in a lighter vein: Police

— ANI (@ANI) January 24, 2021