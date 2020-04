अफवेमुळे पाकिस्तानी वृत्तवाहिन्यांनी पंतप्रधानांना मृत घोषित केले, जगभर फजिती

सध्या जगभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना देखील कोरोनाची लागण झाली आहे. बोरिस यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असताना पाकिस्तानी मीडियाने मात्र त्यांच्या मृत्यूची बातमी दिल्याने खळबळ उडाली आहे. या बातमीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्यामुळे पाकिस्तानी मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे.

Dawn News TV aired a breaking news today that British Prime Minister #BorisJohnson passed away due to #Covid_19. They even quoted a fake BBC World account from Twitter which had hardly a few hundred followers. Smoking some next level shit. pic.twitter.com/J0BopcINB7

— Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) April 7, 2020