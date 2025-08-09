Israel Palestine War – पॅलेस्टाईनच्या ‘पेले’चा इस्रायलच्या हल्ल्यात मृत्यू, प्रसिद्ध फुटबॉलपटू काळाच्या पडद्याआड

सामना ऑनलाईन
|

गाझा पट्ट्यात सुरू असलेला संघर्ष दिवसेंदिवर चिघळत चालला आहे. इस्रायलचे पॅलेस्टाईनवर हल्ले सुरूच आहेत. या हल्ल्यात आता पॅलेस्टाईचा पेले या नावाने प्रसिद्ध असणारा फुटबॉलपटू सुलेमान अल-ओबेदचा मृत्यू झाला आहे. पॅलेस्टाईन फुटबॉल असोसिएशनने याची माहिती दिली असून दक्षिण गाझा पट्टीत मदतीची वाट पाहत असताना त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

PFA ने दिलेल्या माहितीनुसार, सुलेमान अल-ओबेद पॅलिस्टिनी फुटबॉल विश्वातील एक ख्यातनाम फुटबॉलपटू होते. त्यामुळे त्यांचा उल्लेख ‘पॅलेस्टाईनचा पेले’ असा केला जायचा. 6 ऑगस्ट रोजी गाझा पट्टीमध्ये ते मदतीची वाट पाहत असतानाच इस्रायलने हल्ला केला आणि या हल्ल्यात ते मारले गेले. ते गाझाच्या खादमत अल-शाती क्लबजे माजी फुटबॉलपटू राहिले आहेत. त्यांनी या क्लबकडून 24 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. तसेच त्यांनी आपल्या कारकिर्दीमध्ये 100 हून अधिक गोल मारले आहे.

सुदर्शनऐवजी अभिमन्यूला संधी मिळायला हवी होती! अभिमन्यू ईश्वरनच्या वडिलांचे मत

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Mumbai News – भाऊरायाच्या यकृतदानामुळे बहिणीला जीवदान; मुलुंडच्या फोर्टिस रुग्णालयात अनोखे रक्षाबंधन

Latur News – फेसबुक लाईव्ह करत तरुणाने संपवलं जीवन, लातूरमधील हृदयद्रावक घटना

video

Video – UPI व्यवहारावर शुल्क आकारणार!

Mumbai News – मुंबई विमानतळावर परदेशी प्राण्यांच्या तस्करीचा पर्दाफाश, बँकॉकहून आलेल्या प्रवाशाला अटक

Ratnagiri News – नऊ वर्षीय बालकाचा सर्पदंशाने मृत्यू, गावावर कोसळला दु:खाचा डोंगर

कंटेंट क्रिएटर तरुणीने उघड केला स्विगी आणि झोमॅटोमधला ‘ऑर्डर कॅन्सल्ड घोटाळा’!

किवींचा झिम्बाब्वेला दे धक्का! 67 वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला, साजरा केला कसोटी क्रिकेटमधला ऐतिहासिक विजय

शुभमन गिलचा मैदानाबाहेरही बोलबाला! लिलावात जर्सीला सर्वाधिक 5.41 लाखांची बोली

ओव्हरटेक करणं जीवावर बेतलं, डंपरच्या धडकेत दुचाकीस्वार दाम्पत्याचा मृत्यू