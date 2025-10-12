Palghar News – विरार-वैतरणा स्थानकादरम्यान विद्युतपुरवठा खंडित, डहाणूकडे जाणारी वाहतूक खोळंबली

सामना ऑनलाईन
|

पश्चिम रेल्वेच्या विरार–डहाणू रेल्वे मार्गावर विद्युत पुरवठा अचानक खंडित झाल्याने रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली आहे. यामुळे प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागला आहे. डहाणूपर्यंत धावणाऱ्या लोकल सेवेसह लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवरही परिणाम झाला आहे.

विद्युत पुरवठा खंडित होण्याचे नेमके कारण अद्याप समोर आलेले नाही. डहाणूसाठी 3:45 ची सुटलेली लोकल विरार–वैतरणा दरम्यान विद्युत पुरवठा खंडित झाल्याने वैतरणा रेल्वे स्थानकाजवळ अडकून पडली. घटनेनंतर जवळपास अर्धा तास उलटूनही लोकल सुरू झाली नव्हती, त्यामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले. उष्णतेमुळे आणि गर्दीमुळे अनेक प्रवासी अस्वस्थ झाले होते. या बिघाडाचा परिणाम विरार–डहाणू मार्गावरील लोकल आणि काही एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दिवाळी सण आठवडाभरावर आला आहे. यामुळे आज रविवार असल्याने चाकरमानी दिवाळी खरेदीसाठी बाहेर पडले आहेत. मात्र ऐनवेळी रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाल्याने खरेदीसाठी निघालेल्या नागरिकांचा हिरमोड झाला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मोदी सरकारने माहिती अधिकारात छेडछाड करून लोकशाही धोक्यात आणली, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांची टीका

IndiGo ला डीजीसीएने ठोठावला ४० लाख रुपयांचा दंड, काय आहे कारण?

बिहारमध्ये NDA ची जागावाटपाची घोषणा केली, भाजप-जेडीयू प्रत्येकी १०१ जागा लढवणार

Mumbai News – पैशाच्या वादातून हातगाडी चालकाचे अपहरण आणि हत्या, तीन मित्रांना अटक

आरक्षण वर्गीकरणाबाबत बोला, भर कार्यक्रमात मातंग समाज बांधवांची अशोक चव्हाण यांच्यासमोर घोषणाबाजी

ठाण्यात एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात बेरोजगार तरुणांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या

ST-bus-Logo

एसटी कामगारांचे उद्यापासून आझाद मैदानात आंदोलन; संयुक्त कृती समिती आक्रमक

दिल्लीत पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांना परवानगी न देण्याचा तालिबानी फतवा आक्षेपार्ह, भाजपला हिंदुस्थानचा तालिबान करायचा आहे – हर्षवर्धन सपकाळ

समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत कमी खर्चात आणि कमी वेळेत न्याय मिळेल तेव्हाच बाबासाहेबांचे सामाजिक समानतेचे स्वप्न पूर्ण होईल – सरन्यायाधीश गवई