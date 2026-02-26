पालीचे ग्रामदैवत श्री लक्ष्मीपल्लीनाथचा आजपासून शिमगोत्सव, विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन

रत्नागिरी तालुक्यातील पालीचे ग्रामदैवत श्री लक्ष्मीपल्लीनाथ देवस्थान,पाली – पाथरटचा वार्षिक शिमगोत्सव शुक्रवार दिनांक 27 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू होत आहे. त्यामध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन मोठ्या उत्साहामध्ये केले जाते. यामध्ये पालखी सजविणे, देवाला रूपे लावणे, होळी आणणे, पौर्णिमेचा होम, नवस बोलणे-फेडणे यांसारखे धार्मिक कार्यक्रम आणि नमन आयोजित करण्यात आले आहे.
पालीच्या श्री लक्ष्मीपल्लीनाथ देवस्थानची शिमगोत्सव नियोजनाची सभा नुकतीच मंदिरामध्ये देवस्थानचे अध्यक्ष व मुख्य मानकरी संतोष सावंतदेसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेला देवस्थानचे मानकरी गुरुराज सावंत, अनंत पालकर, प्रदीप घडशी, बबन काजरेकर, सुभाष गराटे, चंद्रकांत गुडेकर, विष्णू माईण, रोहित पांचाळ, अनिल धाडवे, गुरुप्रसाद धाडवे व पाली-पाथरटमधील ग्रामस्थ उपस्थित होते.
शिमगोत्सवाची सुरुवात शुक्रवार दिनांक 27 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या दिवशी दु.2 ते सायं. 6 वा. पर्यंत देवाची पालखी सजविणे, सुशोभित करणे, देवाला रूपे लावणे, सायं. 6 वा. पासून ते 7 वा. पर्यंत पूजा, घाट धुपारती आरती, सायंकाळी 7 ते रात्री 11.30 वा. पर्यंत देवाच्या पालखीचे दर्शन. रात्री 11.30 वा. नंतर श्रींची पालखी खेळविण्यासाठी मंदिराबाहेर प्रांगणात आणणे व खेळविणे. शनिवार 28 फेब्रुवारी दु.2 वा. सहाणेवरुण श्री देव व गावकरी नियोजित ठिकाणी होळी आणण्यासाठी जातील, होळी आणून उभी करून पूजा करणे, त्यानंतर रात्री 9.30 वा. होळीजवळ नवस बोलणे व फेडणे. रात्री 10.30 वा. पाली गावच्या सुप्रसिध्द नमनाचा कार्यक्रम होणार आहे.
सोमवार दिनांक 2 मार्च रोजी दु.2 वा. सहाणेवरुण श्रीदेव व गावकरी पाथरट, कापडगाव, चरवेली यापैकी नेमलेल्या ठिकाणाहून श्रींची कोकड होळी आणण्यासाठी जातील, सायंकाळी 6 वा. कोकड होळी घेवून येतील, रात्री 9 ते 10 वा. श्रींची कोकड होळी गुलालाची उधळण करीत नाचवत खेळवत मोडणे. रात्री 10 वा. पौर्णिमेचा होम होईल व होळीच्या शेंड्याजवळ नवस बोलणे व फेडणे कार्यक्रम, रात्रौ 10.30 वा. पाथरट गावच्या सुप्रसिध्द नमनाचा कार्यक्रम होईल. मंगळवार दिनांक 3 मार्च रोजी धुळवडीसाठी ढोल व निशाण जाईल.
रविवार दिनांक 8 मार्च रोजी रंगपंचमी दिवशी सहाणेवर बैठकीत शिपण यांच्या कार्यक्रम होईल व देवाच्या ग्रामफेरीचे नियोजन होईल, त्यानंतर श्री लक्ष्मीपल्लीनाथांचे ज्या ठिकाणी प्रथम आगमन झाले त्या देवाचा आंबा (देवतळे) येथे जाईल व देवाची पालखी गावाची पूजा स्वीकारील. त्यानंतर गादीवर मुख्य मानकरी व खोत संतोष सावंतदेसाई यांच्या येथे देवाची पालखी जाईल व गादीवरची पूजा स्वीकारेल. त्यानंतर मानाप्रमाणे मानकरी व गावकरी यांच्या घरोघरी जाउन पालखी पूजा स्वीकारेल. त्यानंतर गुरुवार दि 19 मार्च गुढीपाडव्यादिवशी सायंकाळी पालखीची ग्रामफेरी पूर्ण होऊन गादीवर मुख्य मानकरी व देवस्थानचे अध्यक्ष संतोष सावंतदेसाई (खोत) यांच्या घरी पालखी वस्तीला राहील त्यावेळी गादीवरची पूजा, सवाशेराचा महानेवैद्य, महाप्रसाद असा कार्यक्रम होईल. रात्री देवासाठी श्रमपरिहार म्हणून पालीच्या गावकरी यांचे नमन होईल. त्यानंतर दुस-यादिवशी 20 मार्च रोजी गादीवरची गावाची बैठक होऊन तेथून ढोलताशांच्या गजरात श्रीदेव लक्ष्मीपल्लीनाथांची पालखी मंदिराच्या प्रांगणात प्रवेश करेल त्यानंतर गावाचे गाऱ्हाणं होऊन ढोलताशांच्या गजरात श्री लक्ष्मीपल्लीनाथ व पालखीत स्थानापन्न सर्व देवता यांची घाट धुपारतीने पूजा होऊन मंदिरात स्थानापन्न होतील.