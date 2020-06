‘पराठा’ महागणार, लागणार 18 टक्के जीएसटी!

पराठा हा रोटी म्हणजे चपातीच्या वर्गवारीत गणला जातो. मात्र यापुढे तो चपातीचा एक प्रकार म्हणून गणला जाणार नसून त्यावर 18 टक्के जीएसटी लागणार आहे, असं ऑथोरिटी ऑफ अॅडव्हान्स रूलिंगच्या कर्नाटक येथील शाखेने म्हटलं आहे.

एका खासगी खाद्य उत्पादक कंपनीने पराठा या खाखरा, चपाती किंवा रोटी या श्रेणीत यावा अशी मागणी केली होती. त्यावर ऑथोरिटी ऑफ अॅडव्हान्स रूलिंग (एएआर)ने आपली या श्रेणीची संकल्पना स्पष्ट केली. रोटी या श्रेणीत जे पदार्थ अंतर्भूत होतात, ते खाण्यापूर्वी संपूर्णतः शिजलेले असतात. मात्र, पराठा हा सेवनापूर्वी गरम केला जातो. त्या आधारावर पराठ्याला रोटी या श्रेणीत अंतर्भूत करता येणार नाही, असं एएआरने स्पष्ट केलं. रोटी किंवा चपातीवर लागू असलेला पाच टक्के जीएसटीही त्यामुळे आता पराठ्यावर लागू होणार नाही. पराठा हा वेगळा अन्नपदार्थ म्हणून गणला जाईल आणि त्यावर 18 टक्के जीएसटी लागेल, असं एएआरने स्पष्ट केलं आहे.

या निर्णयावर प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्र यांनीही फिरकी घेणारं ट्वीट केलं आहे. ते म्हणाले की, देशात अन्य प्रश्नांप्रमाणेच पराठ्याच्या अस्तित्वावरील संकटामुळे आम्ही त्रासून गेलो आहोत, तर तुम्ही आश्चर्यचकित आहात. आता मला पूर्ण खात्री आहे की आपण हिंदुस्थानी जुगाड पद्धतीने परोटीस (पराठा+रोटी) असा नवा वंश तयार करू, जो कोणत्याही वर्गवारीला आव्हान देणारा असेल, अशा शब्दांत त्यांनी या निर्णयाची फिरकी घेतली आहे.

With all the other challenges the country is facing, it makes you wonder if we should be worrying about an existential crisis for the ‘Parota.’ In any case, given Indian jugaad skills, I’m pretty sure there will be a new breed of ‘Parotis’ that will challenge any categorisation! https://t.co/IwHXKYpGHG

— anand mahindra (@anandmahindra) June 12, 2020