Paris Olympic विनेश फोगटची जबरदस्त कामगिरी, फ्रीस्टाइल कुस्तीच्या उपांत्य फेरीत केला प्रवेश

विनेश फोगटने महिलांच्या फ्रीस्टाइल कुस्ती 50 किलो गटात उपांत्यपूर्व फेरीत ओक्साना लिवाचचा पराभव करत पुन्हा एकदा चमकदार कामगिरी केली. ओक्सानाने शेवटच्या क्षणी विनेशवर दबाव आणण्याच प्रयत्न केला. पण विनेश फोगटने तिला संधी दिली नाही आणि उपात्य फेरीत धडक मारली.

Paris Olympics 2024: Vinesh Phogat wins quarterfinal bout of Women’s 50 Kg freestyle category to enter the semifinal. Vinesh wins 7-5. #OlympicGames

(File photo) pic.twitter.com/07FMaZwx6Q

— ANI (@ANI) August 6, 2024