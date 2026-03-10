लोकसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावरून संसदेत गदारोळ, काँग्रेस खासदार गौरव गोगोईंच्या भाषणादरम्यान कामकाज स्थगित

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना मंगळवारी लोकसभेत मोठा गदारोळ झाला. चर्चेदरम्यान विरोधकांच्या खासदारांनी केंद्र सरकारवर तसेच अध्यक्षांवर तीव्र टीका केली.

काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी आपल्या भाषणात लोकसभा अध्यक्षांनी निष्पक्ष राहिले पाहिजे, असे सांगत सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केले. “अध्यक्ष कोणत्याही पक्षाचे नसतात. ते निष्पक्ष असले पाहिजेत. हा प्रस्ताव कोणत्या व्यक्तीविरोधात नसून परिस्थितीमुळे आम्हाला तो आणावा लागला,” असे त्यांनी म्हटले.

गोगोई यांनी आरोप केला की लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना अनेकदा बोलण्याची संधी दिली जात नाही. “सुमारे 20 वेळा त्यांना बोलू दिले गेले नाही. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना माइक दिला जात नाही. आता माइकचाही वापर शस्त्रासारखा केला जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

तसेच त्यांनी सांगितले की, सभागृहाची प्रतिष्ठा जपणे ही आमची जबाबदारी आहे आणि तीच जबाबदारी पार पाडण्यासाठी हा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. देशाला संसद कशी चालते हे समजले पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी केंद्र सरकारवर टीका करत त्यांनी देशाचे सध्याचे नेतृत्व प्रश्नांपासून पळ काढत असल्याचा आरोप केला.दरम्यान, गोगोई यांनी माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांच्या पुस्तकाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर सभागृहात गोंधळ वाढला.

यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गोगोई यांच्या विधानांना आक्षेप घेतला. त्यांनी सांगितले की, सभागृह निवडणुकीसाठी गेले तरीही अध्यक्षांचे कार्यालय सुरूच राहते आणि ते पद रिक्त राहत नाही. गोगोई यांनी केलेल्या विधानांचा चुकीचा अर्थ काढला जात असल्याने त्याचे खंडन करण्यासाठी आपण उभे आहोत, असे शाह म्हणाले.

सभागृहातील गोंधळ वाढत असल्याने अध्यक्षस्थानावर बसलेले भाजपचे खासदार जगदंबिका पाल यांनी लोकसभेचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत स्थगित केले.

यापूर्वी काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी सरकारवर टीका करत सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून उपाध्यक्षपदावर नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे घटनात्मक पोकळी निर्माण झाली आहे. सभागृहाने असा सदस्य निवडला पाहिजे जो या प्रस्तावावरच्या चर्चेदरम्यान कामकाजाचे अध्यक्षस्थान भूषवेल, असे त्यांनी सांगितले.

यानंतर भाजपचे खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली. विरोधकांनी अध्यक्षांवर विविध आरोप केले असले तरी सरकारच्या वतीने भाजप नेते रविशंकर प्रसाद यांनी हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे म्हटले.

अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेसाठी एकूण 10 तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. चर्चेदरम्यान खासदारांनी प्रस्तावाशी संबंधित मुद्द्यांवरच बोलावे, असे आवाहनही जगदंबिका पाल यांनी केले. तसेच अध्यक्षांनी विरोधकांना प्रस्ताव मांडण्यासाठी आणि चर्चेसाठी उदारपणे संधी दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

