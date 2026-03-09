Parliament Budget Session 2026 – राज्यसभा 2 वाजेपर्यंत तर लोकसभा 3 वाजेपर्यंत स्थगित

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र सोमवारपासून सुरू होत आहे. लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांना हटवण्याबाबत अविश्वास प्रस्ताव सोमवारी सभागृहात मांडला जाणार आहे. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धाबाबत राज्यसभेत निवेदन केले. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी राज्यसभेत सांगितले की देश ऊर्जेच्या गरजांबद्दल जागरूक आहे आणि आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाच्या सुरक्षिततेसाठी वचनबद्ध आहे.

परराष्ट्रमंत्र्यांनी देशाच्या भूमिकेचे वर्णन संवाद आणि शांतता असे केले आणि सांगितले की तीन इराणी जहाजे हिंद महासागरात आहेत. इराणच्या विनंतीवरून आम्ही त्यापैकी एकाला आश्रय दिला. तसेच दूतावास भारतीय नागरिकांच्या संपर्कात आहेत. परराष्ट्र मंत्र्यांच्या विधानादरम्यान राज्यसभेतून बाहेर पडणारे विरोधी सदस्य सभागृहात परतले आहेत. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विरोधी सदस्य गोंधळ घालत आहेत. राज्यसभेचे अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन यांनी विरोधी पक्षांच्या गोंधळादरम्यान कामकाज सुरू ठेवले. त्यांनी विरोधी पक्ष सदस्यांना सभागृह शांततेत चालु देण्याचे आवाहन केले. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी वेलमध्ये घुसून प्रचंड गोंधळ सुरू केला. परराष्ट्र मंत्री लोकसभेत जोरदार गोंधळ आणि घोषणाबाजी दरम्यान निवेदन देत आहेत.

आजच्या लोकसभेच्या कामकाजासाठी सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि विरोधी इंडिया ब्लॉक नेतृत्वाखालील काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या खासदारांना लोकसभेत उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. शून्य तासानंतर राज्यसभेत प्रश्नोत्तराचा तास घेण्यात आला. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान, संजय सेठ यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर दुरुस्त केले. त्यानंतर, अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन यांनी सभागृह दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्याची घोषणा केली. तर लोकसभेत पीठासीन अध्यक्षा जगदंबिका पाल यांनी सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी सदस्यांना सूचना दिल्या की, त्यांना दिवसाच्या अजेंड्यावर बोलायचे नाही का? ते त्यांना हवे तितके तपशीलवार बोलू शकतात. विरोधकांचा गोंधळ सुरूच राहिला. त्यानंतर, सभापतींनी सभागृह दुपारी ३ वाजेपर्यंत तहकूब करण्याची घोषणा केली.

