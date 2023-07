संसदेचे कामकाज सुरू होण्याआधी ‘इंडिया’ची बैठक; सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे उपस्थित

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज आठवा दिवस आहे. आज दिल्ली अध्यादेशासह अनेक महत्त्वाची विधेयकं संसदेच्या पटलावर मांडली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच मणिपूरमधील हिंसाचार आणि व्हायरल व्हिडीओवरून विरोधक पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता आहेत. संसदेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधी आघाडी I.N.D.I.A च्या खासदारांची एक बैठक घेण्यात आली.

मणिपूरचे दोन तुकडे होतील; ‘इंडिया’च्या खासदारांनी व्यक्त केली भीती

विरोधी खासदारांचे शिष्टमंडळ नुकतेच हिंसाचारग्रस्त मणिपूरच्या दौऱ्यावर गेले होते. येथे खासदारांनी पीडित नागरिकांशी चर्चा करून त्यांच्या वेदना जाणून घेतल्या. तसेच राज्यपालांची भेट घेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे आवाहन केले.

खासदारांचे हे शिष्टमंडळ अधिवेशनासाठी दिल्लीत परतले असून त्यांच्यासोबत I.N.D.I.A च्या नेत्यांनी संसद भवनाच्या खोली क्रमांक 53मधील काँग्रेसच्या कार्यलयात बैठक ठेवली. सोनिया गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे देखील या बैठकीला हजर होते. या बैठकीमध्ये मणिपूरच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्यासाठी सभागृहातील रणनिती काय असावी याची चर्चा झाल्याची माहिती मिळतेय.

अविश्वास प्रस्तावावर संसदेत चर्चा व्हावी. मणिपूरमधील स्थिती खूप गंभीर आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि एनडीएच्या शिष्टमंडळानेही मणिपूरचा दौरा करावा. सर्वांना या स्थितीचे अवलोकन करण्याची गरज आहे. देशाला वाचवण्याची गरज आहे. आम्ही बिहार आणि पश्चिम बंगालवर चर्चेसाठीही तयार आहोत, असे काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी म्हणाले.

