संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारीपासून होणार सुरू

सामना ऑनलाईन
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २८ जानेवारीपासून सुरू होणार असून हे अधिवेशन २ एप्रिलपर्यंत चालेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी (रविवार) सादर केला जाईल. हे अधिवेशन दोन टप्प्यात होईल. पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारी रोजी संपेल आणि त्यानंतर ९ मार्च रोजी अधिवेशन पुन्हा सुरू होईल. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, २९ जानेवारी रोजी बीटिंग रिट्रीट समारंभासाठी संसदेचे कामकाज तहकूब केले जाऊ शकते. ३० जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाऊ शकते. ३१ जानेवारी रोजी लोकसभा आणि राज्यसभा तहकूब केली जाईल. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील आभार प्रस्तावावरील चर्चेनंतर, संसद १३ फेब्रुवारीपासून सुमारे एक महिन्यासाठी तहकूब केली जाईल. संसदेचे कामकाज ९ मार्च रोजी पुन्हा सुरू होईल आणि अधिवेशन गुरुवार, २ एप्रिल रोजी संपेल.

