Video – I Parth Ajit Pawar… पार्थ पवार यांनी इंग्रजीत घेतली राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची शपथ

राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी गुरुवारी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची शपथ घेतली. पार्थ पवार यांनी ही शपथ इंग्रजीत भाषेत घेतली. राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.

 

अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांना त्यांच्या जागी उपमुख्यमंत्री पद देण्यात आले. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांना राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यामुळे रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेवर त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना पाठविण्यात आले आहे.

पवार परिवाराच्या तीन पिढ्या एकाचवेळी संसदेत

शरद पवार हे तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर निवडून गेले आहेत. शरद पवार यांची लेक सुप्रिया सुळे या देखील लोकसभेमध्ये खासदार आहेत. तसेच शरद पवार यांचा पुतण्या दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार हे देखील राज्यसभेवर निवडून गेले आहेत. त्यामुळे पवार कुटुंबाच्या तीन पिढ्या एकाचवेळी संसदेमध्ये दिसणार आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

छत्रपती संभाजीनगर हादरले, भररस्त्यात माथेफिरू प्रियकराने प्रेयसीचा गळा चिरला

बिहारमध्ये सिस्टीम फेल, तिजोरी रिकामी; आम्हाला अद्याप पगार मिळाले नाही; तेजस्वी यादव यांची सरकारवर टीका

तुम्ही अशा पद्धतीने बोलू शकत नाही; मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी भर बैठकीत IAS अधिकाऱ्याचा वाद; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

आफ्रिकन टोळीचा पर्दाफाश, देशभरातील १२ सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित दोन जणांना दिल्लीत अटक

मतदान झाले हाय-टेक; पुद्दुचेरीतील मतदान केंद्रावर ‘नीला’ रोबोने केले मतदारांचे स्वागत

७ दिवसांत ‘तिसरी भाषा’ शिकवण्यास सुरुवात करा, CBSE चे शाळांना निर्देश

Yuvraj Singh – मृत्यूला चकवा देऊन ‘युवी’ मैदानात कसा परतला? कॅन्सरच्या लढाईबाबत युवराज सिंगने सर्वच सांगितलं

बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदावरून राडा; पोस्टर लागले, पोस्टर फाडले, वाचा सविस्तर…

US Israel Iran war ‘होर्मुझ’मधून किती हिंदुस्थानी जहाजे पार? राजनाथ सिंह यांनी मंत्रिगटाच्या बैठकीत दिली माहिती