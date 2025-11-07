अखेर पुण्यातल्या त्या जमिनीचा व्यवहार रद्द, अजित पवार यांची माहिती; पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करण्याबाबत मौन

सामना ऑनलाईन
|

पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील 1800 कोटी रुपये किमतीचा महार वतनाचा भूखंड अवघ्या 300 कोटींना खरेदी केला. केवळ 500 रुपये मुद्रांक शुल्क भरून 40 एकर जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीने पदरात पाडून घेतली होती. माध्यमांनी हे प्रकरण बाहेर काढल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. अखेर हा व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. तसेच या प्रकरणी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून याची चौकशी केली जाईल असेही अजित पवार म्हणाले. असे असले तरी पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार की नाही यावर अजित पवार यांनी मौन साधले आहे.

आज माध्यमांशी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, या व्यवहारात एकही पैसा दिलेला नाही. सरकारी जमिनीचा व्यवहार होत नाही. गेली 35 वर्ष मी राजकारणात आहे. अशा कुठल्याही प्रकारचे चुकीचे व्यवहार केले नाही. माझ्यावर कितीही आरोप झाले तरी ते सिद्ध झालेले नाही. या प्रकरणात दोन ठिकाणी गुन्हा दाखल झालेला आहे. या जमिनीचे रजिस्ट्रेशन कुणी केलं कसं झालं याचीही चौकशी केली जाईल अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

जमिनीचे पंचनामे होणार नसतील तर मग आपल्याला या दगाबाज सरकारचा पंचनामा करावा लागेल; उद्धव ठाकरे यांचा इशारा

Mumbai News – रविवारी मध्य आणि हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक, आवश्यकता असेल तरच घराबाहेर पडा!

पार्थ पवारवर कारवाई करावी आणि अजितदादांनी राजीनामा द्यावा, पुण्यातील जमीन घोटाळाप्रकरणी अंबादास दानवे यांची मागणी

मुंबईतली मेट्रो 2A चे भाडं वाढवण्याची शक्यता, केंद्राकडे प्रस्ताव

Mumbai News – दिल्लीनंतर मुंबई विमानतळावर तांत्रिक बिघाड, विमान सेवा विस्कळीत

नरेंद्र मोदी मत चोरी करून सत्तेवर आले आहेत, माझ्याकडे सर्व पुरावे – राहुल गांधी

केवळ पत्नीच्या पालकांच्या जबाबाच्या आधारे पतीला दोषी धरु शकत नाही; कौटुंबिक छळाच्या प्रकरणात हायकोर्टाचा निर्वाळा

उधळपट्टीला चाप! फडणवीसांकडून शिंदेंच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

‘मतचोरी’ करून सत्तेत आलेल्या सरकारची ही ‘जमीनचोरी’, पार्थ पवार प्रकरणावर मोदी गप्प का? – राहुल गांधी