टेकऑफपूर्वी आपत्कालीन एक्झिट उघडण्याचा प्रयत्न, वाराणसी-मुंबई अकासा एअरच्या विमानात एकच गोंधळ

सामना ऑनलाईन
|

वाराणसीहून मुंबईला जाणाऱ्या अकासा एअरच्या विमानात एका प्रवाशाने टेकऑफपूर्वी विमानाचा आपत्कालीन एक्झिट उघडण्याचा प्रयत्न केला. या प्रवाशाला ताब्यात घेण्यात आले. सुजित सिंग असे ताब्यात घेतलेल्या प्रवाशाचे नाव असून तो जौनपूर जिल्ह्यातील गौरा बादशाहपूरचा रहिवासी आहे. सुजितच्या या कृत्यामुळे विमानाच्या उड्डाणाला विलंब झाला. सुरक्षा मंजुरी मिळाल्यानंतर एक तासानंतर विमान मुंबईला रवाना झाले.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अकासा एअरचे QP1497 हे विमान सोमवारी संध्याकाळी 6.45 वाजता वाराणसीच्या लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून मुंबईला जाणार होते. विमान धावपट्टीकडे येत असतानाच सुजित सिंग या प्रवाशाने आपत्कालीन एक्झिट उघडण्याचा प्रयत्न केला. केबिन क्रूकडून अलर्ट मिळाल्यानंतर पायलटने एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (एटीसी) ला माहिती दिली आणि विमान परत एप्रनवर आणले.

सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे विमानातून उतरवले आणि सुजित सिंगला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. विमानातील अन्य प्रवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुजित सिंगने कुतूहलापोटी एक्झिट उघडण्याचा प्रयत्न केला, असे फूलपूर स्टेशन हाऊस ऑफिसर (एसएचओ) प्रवीण कुमार सिंग यांनी सांगितले. सुरक्षा मंजुरी मिळाल्यानंतर वाराणसीहून विमान सायंकाळी 7.45 वाजता मुंबईला रवाना झाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

विश्वचषकात चांगली कामगिरी करूनही ICC वनडे फलंदाजांच्या क्रमवारीत स्मृती मानधनाची दुसऱ्या क्रमांकावर घसरण

संगमनेरमध्ये प्रतिबंधित मांगुर माशाची तस्करी, कारवाईत 14 लाख 50 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

Railway Accident – लोकल ट्रेन आणि मालगाडीची समोरासमोर धडक, 6 प्रवाशांचा मृत्यू; अनेक जखमी

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने ‘मतचोरी’ करतायत, हा संविधानावर हल्ला आहे – राहुल गांधी

गोपीचंद हिंदुजा यांचे निधन, लंडन येथे घेतला अखेरचा श्वास

Mumbai News – फूड पार्सलच्या वादातून मित्रांनी केलेल्या मारहाणीत एकाचा मृत्यू; एकाच कुटुंबातील चौघांवर गुन्हा दाखल

कारीवणी नदी पुलावरील स्लॅब मधील लोखंडी शिगा पडल्या बाहेर; वाहतूक झाली धोक्याची

मुलीचा प्रेम विवाह मान्य नव्हता, पित्याने मुलीच्या सासऱ्याला मारहाण करुन घराला लावली आग

ट्रेनमध्ये ब्लॅंकेटवरून वाद, रागाच्या भरात अटेंडंटने केलेल्या चाकूहल्ल्यात जवानाचा मृत्यू