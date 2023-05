पतंजली टूथपेस्टमध्ये मांसाहारी पदार्थांचा वापर, कंपनीला कायदेशीर नोटीस

आयुर्वेदिक आणि नैसर्गिक जिन्नसांनी औषधनिर्मितीचा दावा करणाऱ्या पंतजली या कंपनीला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. तक्रारदाराचा दावा आहे की, कंपनीने पतंजली दिव्य दंत मंजन या टूथपेस्टमध्ये मांसाहारी पदार्थांचा वापर केला आहे. या टूथपेस्टवर हिरव्या ठिपक्याचं लेबल लावण्यात येतं. हे हिरवं लेबल फक्त शुद्ध शाकाहारी पदार्थांसाठी वापरण्यात येत.

शाशा जैन यांनी पतंजलीला कायदेशीर नोटीस पाठवून कंपनीने शाकाहारी उत्पादनांमध्ये मांसाहारी पदार्थांचा वापर झाल्याचा आरोप केला आहे. ट्विटरवर याबाबत ट्वीट करून शाशा यांनी आपली बाजू मांडली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही कंपनी आपल्या उत्पादनांमध्ये शाकाहारी पदार्थ वापरत असल्याचा दावा करते. पण, या कंपनीच्या दिव्य दंत मंजन या टूथपेस्टमध्ये कटलफिश या समुद्री जिवाचा वापर केला गेला आहे.’

Issued legal notice to Patanjali, seeking clarifications on the deceptive use of Samudra phen (cuttlefish) in its product Divya Dant Manjan, while labeling it as green. This infringes upon r consumer rights & is deeply offensive to our community and other vegetarian communities. pic.twitter.com/J4JOX7Ninm

— Shasha Jain (@adv_shasha) May 15, 2023