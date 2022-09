गायिका मैथिली ठाकूरसोबत इंडीगोच्या कर्मचाऱ्याचे गैरवर्तन, ट्विट करत व्यक्त केली खंत

प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकूरसोबत इंडिगोच्या कर्मचाऱ्याने गैरवर्तन केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. दिल्लीहून पटना पोहोचल्यानंतर तिने ही खंत ट्विट करत व्यक्त केली. शिवाय ही तक्रार डीजीसीएलाही करणार असल्याचे त्यात म्हंटले आहे.

मैथिलीच्या सामानावरुन इंडिगोच्या कर्मचाऱ्याने अपमानास्पद वागणूक दिली. मैथिलीने आपल्या ट्विटमध्ये जीएस तेजेंद्र सिंह याचा उल्लेख केली आहे. त्याने तिच्यासोबत गैरवर्तन केले. तसेच आजच्या या गैरवर्तनामुळे मला द्विधा मनस्थितीत टाकले आहे की यापुढे या एअरलाईन्सने प्रवास करायचा की नाही ते? याबाबत न्यूज 18 शी बोलताना मैथिलीने माहिती दिली की, सकाळी ती तिच्या एका संगीताच्या कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी दिल्लीहून पटण्याला येत होती. या दरम्यान दिल्ली विमानतळावर इंडिगोचा कर्मचारी तेजेंद्र सिंहने तिच्यासोबत गैरवर्तन केले. मैथिलीचा आरोप आहे की, संगीताच्या कार्यक्रमाला आले होते त्यामुळे सामान जास्त होते. ज्यामध्ये कपडे आणि संगीत वाद्ये होती. ते पाहून त्या कर्मचाऱ्याने तिला थांबवले. त्या दरम्यान अनेकांनी तिच्यासोबत सेल्फी घेतले. लोकांनी त्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले की ती सेलिब्रिटी आहे, तिला जाऊ द्या. मात्र त्या कर्मचाऱ्याने काही न ऐकता, सेलिब्रिटी आहे तर काय झालं? मैथीली या घटनेमुळे ती खजील झाली होती. त्या कर्मचाऱ्याचे फार उर्मट बोलणे होते. तिला अर्धा तास तसेच तातकळत ठेवण्यात आले होते.

Day started with worst experience by travelling with 6E-2022 to Patna. GS Tejender singh behaved very rude which was not at all expected. Today’s behaviour has certainly kept me in dilemma should i travelling again with same airline? @IndiGo6E @DGCAIndia

— Maithili Thakur (@maithilithakur) September 8, 2022