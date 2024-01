RBI चा पेटीएम बँकेला दणका; नवीन ग्राहक जोडण्यास मनाई, नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई

रिझर्व्ह बँकेने ( आरबीआय) पेटीएम बँकेला दणका दिला आहे. पेटीएम बँकेला नवीन ग्राहक जोडण्यास आणि पेटीएम पेमेंट्ससाठी मनाई करण्यात आली आहे. आरबीआयने 31 जानेवारीला याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. तसेच 29 फेब्रुवारीनंतर सध्या असलेल्या ग्राहकांना बँकेत रक्कम जमा करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, सिस्टिम ऑडिट रिपोर्ट आणि त्यानंतरच्या काही रिपोर्टमध्ये कंपनीने सातत्याने आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याची बाब उघड झाली आहे. तसच पेटीएम बँकेशी संबंधित आणखी काही गंभीर बाबी समोर आल्या असून भविष्यात आणखी आवश्यक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत आरबीआयने केले आहे.

Action against Paytm Payments Bank Ltd under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949https://t.co/bswaWHSxtk

— ReserveBankOfIndia (@RBI) January 31, 2024