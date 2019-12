कर्नाटकमधील उडुपी येथील पेजावर मठाचे ज्ञानमठाधिपती श्री विश्‍वेशतीर्थ स्वामी (Pejawar Mutt Seer Vishwesha Tirtha Swami) यांचे रविवारी सकाळी निधन झाले. मृत्यूसमयी ते 88 वर्षांचे होते. शनिवारी ज्ञानमठाधिपती श्री विश्‍वेशतीर्थ स्वामी यांची प्रकृती आणखी गंभीर झाल्याने त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना पुन्हा रुग्णालयातून मठामध्ये आणण्यात आले होते. याच ठिकाणी रविवारी सकाळी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

दरम्यान, पेजावर मठाचे ज्ञानमठाधिपती श्री विश्‍वेशतीर्थ स्वामी यांचे निधन झाल्याचे वृत्त कळताच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडीयुरप्पा (Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa) यांनी, भगवान श्रीकृष्णा त्यांच्या आत्म्याला शांती देईल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa on passing away of Pejavara Mutt Seer Vishwesha Teertha Swami: May Lord Krishna grant salvation to his soul. I would pray for the devotees to give them the strength to overcome their pain. https://t.co/bZxrLFd7fF pic.twitter.com/cGkJ5pjLue

उडुपीचे आमदार के, रघुपती भट्ट (Udupi MLA K Raghupati Bhat) यांनी ज्ञानमठाधिपती श्री विश्‍वेशतीर्थ स्वामी यांच्या निधनाती बातमी दिली. ज्ञानमठाधिपती श्री विश्‍वेशतीर्थ स्वामी यांनी रविवारी सकाळी 9.30 वाजता अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचे पार्थिव अज्जरकाडू महात्मा गांधी मैदानावर दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री बी.एस. येडीयुरप्पा तिथे येणार आहेत, असेही रघुपती यांनी सांगितले.

Udupi MLA K Raghupati Bhat: Pejavara Mutt Seer Vishwesha Teertha Swami ji passed away at 9:30 am today. His mortal remains will be kept at Ajjarakadu Mahatma Gandhi Maidan for 3 hrs today, where he’ll be given state honours. CM BS Yediyurappa will be coming there. #Karnataka pic.twitter.com/Ji1Ipl21Y0

