सत्ता आणि पैशांचा माज असलेल्यांना जनतेने धडा शिकवला, विजयानंतर शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांची प्रतिक्रिया

सामना ऑनलाईन
|

“हा आमचा बालेकिल्ला होता. मिंधे गटाने केलेल्या गद्दारीनंतर जनतेने त्यांना धडा शिकवण्याचा निर्धार केला होता. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिक मेहनत घेतली. तसेच जनतेनेही ठामपणे ठरवले की सत्ता आणि पैशांचा माज असलेल्यांना पराभूत करून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना संधी द्यायची,” असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सुनील शिंदे यांनी विजय मिळाल्यानंतर सांगितले.

“या विजयासाठी साथ देणाऱ्या सर्व मतदारांचे मी मनापासून आभार मानतो. आम्ही जनतेच्या अपेक्षांना पात्र ठरू आणि प्रामाणिकपणे लोकांची सेवा करू. मात्र, ज्या पद्धतीने विधानसभा निवडणुकीत घोळ घालण्यात आला, तसाच प्रकार या निवडणुकीतही झाल्याची भावना आहे. जनतेचा स्पष्ट पाठिंबा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि शरद पवार यांना असताना देखील जो निकाल लागला, त्यामागचे सत्य सर्वांनाच माहीत आहे. ज्यांनी हा घोळ घातला आहे, त्यांना भविष्यात याचा नक्कीच पश्चाताप होईल,” असेही सुनील शिंदे म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तिथून ‘भाजपच्या एकनाथ शिंदे’ यांच्या बाजूने न्यायाचा तराजू झुकत गेला, महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालावरून वकील असीम सरोदे यांची टीका

BMC Result 2026 – मुंबईत भाजप उमेदवाराचा अवघ्या ७ मतांनी पराभव

Bmc Election Results 2026 – गोरेगाव पश्चिमेकडील केंद्रावरील मतमोजणी वादात; आकडेवारीबाबत संदिग्धता

Nashik News – नाशिक महानगरपालिकेत सुधाकर बडगुजर यांना दणका, पुत्र दीपक बडगुजर यांचा पराभव

माहिमकरांनी दाखवून दिलं शिवशक्ती पुढे धनशक्ती काहीच कामाची नाही, विजयानंतर मिलींद वैद्य यांची पहिली प्रतिक्रीया

PMC Election Result 2026 – मतदानयंत्रे बदलल्याचा आरोप; रुपाली ठोंबरे यांचा मतमोजणीला आक्षेप

PHOTO BMC Election 2026 – मिलिंद वैद्य यांचा विजय, शिवशक्तीचा जल्लोष

Bmc Election Results 2026 – जोगेश्वरीमध्ये शिवसेनेचा गड अबाधित; लोना रावत यांच्या विजयानंतर आमदार बाळा नर यांनी मानले जनतेचे आभार

Pune News – पिंपरी चिंचवडमध्ये अजित पवार गटाचा धुव्वा उडाला