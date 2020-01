जो तुरुंगात जात नाही तो नेता होत नाही, भाजप नेत्याचा दावा

जो व्यक्ती तुरुंगात जात नाही तो नेता होऊ शकत नाही अस वक्तव्य भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार दिलीप घोष यांनी केले आहे. तसेच पोलिसांनी तुम्हाला तुरुंगात नाही टाकले तर नेते नाही असेही घोष म्हणाले. बंगालमध्ये एका सभेत ते बोलत होते.

BJP WB Chief Dilip Ghosh: You’ll not be a leader if you don’t go to jail, if Police don’t take you, then you must go there yourself. If they don’t give you any scope, you do something to go to jail, only then will people respect you. There is no place for soft people in politics. pic.twitter.com/tKXlggwuZP

