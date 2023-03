800 वर्ष जुनी ‘ममी’ पाठीवर घेऊन फिरणाऱ्याला पकडले, गर्लफ्रेंड असल्याचा आरोपीची बतावणी

लॅटिन अमेरीकेत एक अनोखा प्रकार समोर आले आहे. लॅटीन अमेरिकेतील पेरुमध्ये एका व्यक्तीने 800 वर्ष जुनी ममी घेऊन जाताना पकडले आहे. त्याने ती ममी त्याची आध्यात्मिक गर्लफ्रेंड असल्याचा दावा केला असून 30 वर्ष ती ममी त्याच्या घरी होती. याप्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली आहे.

पोलीस अधिकाऱ्यांना पहाडी भागात लोक बसून दारू पिताना आढळले. त्यापैकी एकाकडे ज्युलिओ सेसर नावाच्या व्यक्तीकडे एक सामानाची मोठी बॅग दिसली. संशयास्पद वाटल्याने पोलीस अधिकाऱ्यांनी ही बॅग उघडली तेव्हा या ममी आढळून आली. पुनोच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने सांगितले की, ही ममी 600 ते 800 वर्षे जुनी आहे. याचा अर्थ स्पॅनियार्ड्सच्या आगमनापूर्वीची ममी आहे. ज्युलिओने सांगितले की, ही ममी गेल्या 30 वर्षांपासून त्याच्या कुटुंबाकडे आहे. ती त्याची गर्लफ्रेण्ड असून तिचे नाव जोनिता आहे.

या कुटुंबाने एका म्युझिअमला ही ममी दान करण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र त्यांना यश मिळाले नाही. यामध्ये ज्युलिओला या ममीशी प्रेम झाले आणि त्याने तिला आध्यत्मिक प्रेयसी बनवले. एवढेच नाही या ममी तो आपल्या आई -वडिलांच्या घरी ठेवतो. जेव्हा त्याच्या मित्रांना ती ममी दाखवायची असते तेव्हाच तो बाहेर काढतो.

“She” may be a little parched and worst for wear, but despite their age difference, this man says this ancient #Peru #mummy is like a spiritual girlfriend to him. #Archaeology #archaeohistories pic.twitter.com/U5OetOVI5D

— China Daily (@ChinaDaily) February 27, 2023