पिझ्झा बॉय निघाला कोरोना पॉझिटिव्ह; दिल्ली पोलिसांचा ताप वाढला

दक्षिण दिल्लीतील एक पिझ्झा डिलिव्हरी करणारा मुलगा कोरोनाग्रस्त असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे दिल्ली पोलिसांसमोरचं आव्हान वाढलं असून गेल्या महिनाभरात त्याचा कुणाकुणाशी संपर्क आला याचा तपास दिल्ली पोलीस करत आहेत. गेल्या 15 दिवसात ज्या ज्या घरात त्याने पिझ्झा पोहोचवला अशा 72 घरातील लोकांना होम क्वारंटाइन राहण्यास सांगितले आहे. त्याच बरोबर त्याच्या रुमपार्टनरची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून त्यांचे अहवाल अद्याप हाती आले नसल्याची माहिती, दक्षिण दिल्लीच्या जिल्हाधिकाऱ्याने दिली आहे.

As per his records,we found out in which houses he had made deliveries in last 15 days. People in those 72 houses have been asked to remain in home quarantine. Testing of his roommate has been done,reports awaited: DM,South Delhi on pizza delivery boy tested positive for #COVID19 pic.twitter.com/lzg1QDWAGV

— ANI (@ANI) April 16, 2020