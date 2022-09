अमेरिकेत पक्ष्याच्या धडकेमुळे विमान निवासी भागात कोसळले; घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल…

अमेरिकेत पक्षाच्या धडकेमुळे नौसेनेचे विमान दुर्घटनाग्रस्त झाले होते. पक्ष्याच्या धडकेनंतर हे विमान निवासी भागात कोसळले. त्यामुळे अनेक घरांचे नुकसान झाले होते. सुदैवाने या घटनेत जीवितहानी झाली नव्हती. प्रशिक्षणादरम्यान हा अपघात झाल्याची माहिती मिळाली आहे. विमान कोसळण्यापूर्वी पायलटने प्रसंगावधान राखत बाहेर उडी घेतल्याने तो बचावला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे.

ही घटना 2021 मध्ये घडल्याचे व्हिडीओमध्ये नमूद केले आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत असल्याचे या अपघाताची चर्चा होत आहे. या व्हिडीओमध्ये पक्षी विमानाच्या पुढील काचेला धडक देतो आणि त्यानंतर काही वेळातच विमान खाली कोसळताना दिसते. फॉक्स न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार ही घटना गेल्यावर्षी 19 सप्टेंबरला घडली होती.

Terrifying footage has emerged of the moment a bird gets sucked into the engine of a US military jet, causing it to malfunction and crash into a Texas neighbourhood last year. #9News pic.twitter.com/jJMardDnw0

