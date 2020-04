CoronaVirus फक्त ‘पीएम केअर्स फंड’ला केलेली मदतच सीएसआरसाठी ग्राह्य

सध्या कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. या परिस्थितीशी लढण्यासाठी अनेकांनी आर्थिक रुपात मदत म्हणून राज्य आणि केंद्रपातळीवरील मदत निधींमध्ये पैसे जमा केले आहेत. यात अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या आघाडीवर आहेत. मात्र, कोरोना व्हायरस निर्मूलनासाठी स्थापन असलेल्या मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये जमा केलेली रक्कम कॉर्पोरेट कंपन्यांचा सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) म्हणून गणली जाणार नाही, असं कॉर्पोरेट क्षेत्र मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

तसंच, कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी स्थापन केलेल्या पीएम केअर्स फंड या मदत निधीत जमा केलेल्या रकमेची गणती सीएसआरमध्ये केली जाईल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्र मंत्रालयाकडे सीएसआर संबंधी अनेक प्रश्नांची विचारणा झाली होती. त्यावर मंत्रालयाने हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. कोरोना व्हायरसशी मुकाबला करण्यासाठी स्थापन झालेल्या मुख्यमंत्री मदत निधीत जमा केलेल्या रकमेला सीएसआर गणलं जाऊ शकत नाही. कारण हा अतिरिक्त निधी कोष कंपनी अधिनियम, 2013 अंतर्गत असलेल्या अनुसुची क्रमांक आठमधील तरतूदींमध्ये समाविष्ट नाही. त्यामुळे यात जमा केलेल्या रकमेला सीएसआर म्हणून मान्यता देता येणार नाही. फक्त राज्यपातळीवरील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा केलेली आणि पीएम केअर्स फंडमध्ये जमा केलेली रक्कमच सीएसआर म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे.

In response to a number of requests received, the Ministry of Corporate Affairs has released an FAQ covering common queries regarding the eligibility of CSR expenditure related to COVID-19 activities. #IndiaFightsCoronahttps://t.co/viLVbidNOa

— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) April 11, 2020