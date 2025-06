अहमदाबाद विमान अपघातावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा शोक संदेश; ‘हा दु:खद प्रसंग अंत:करणाला हेलावून टाकणारा’

अहमदाबाद येथे एअर इंडियाच्या विमानाला झालेल्या भीषण अपघातावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. त्यांनी X या सोशल मीडियावरील हँडलवर पोस्ट करत आपली भावना मांडली. (PM Modi Expresses Grief Over Ahmedabad Air India Crash, Says Tragedy Is Heartbreaking)

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘अहमदाबादमधील दुर्घटनेने मला हादरवून टाकले आहे. हे दु:ख शब्दांत व्यक्त करता येणार नाही इतके भयावह आहे. या दु:खद क्षणी माझ्या सर्व भावना पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत आहेत’.

ते पुढे म्हणाले की, ‘संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांशी आणि प्रशासनाशी सातत्याने संपर्कात आहे. प्रभावितांना मदत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा काम करत आहेत’.

या दुर्घटनेनंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून सातत्याने परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत असून, मदत व बचावकार्याला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Prime Minister Narendra Modi says the Ahmedabad crash has stunned the nation and is beyond words. He is in touch with officials aiding relief efforts.