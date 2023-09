G20 Summit 2023 – ‘जी-20’ नाही तर ‘जी-21’, आफ्रिकन महासंघाला मिळाले स्थायी सदस्यत्व

राजधानी दिल्लीमध्ये जी-20 शिखर परिषदेला सुरुवात झाली आहे. जगभरातील अति महत्त्वाच्या देशांचे प्रमुख नेते या बैठकीसाठी दिल्लीत आले आहे. आज शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी मोठी घोषणा करण्यात आली. आफ्रिकन महासंघाला जी-20 राष्ट्रांमध्ये स्थायी सदस्यत्व देण्यात आल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. या घोषणेनंतर आफ्रिकन महासंघाचे अध्यक्ष अझाली असोउमानी यांनी पंतप्रधान मोदी यांची गळाभेट घेत त्यांचे आभार मानले.

VIDEO | PM Modi and External Affairs Minister S Jaishankar welcome Azali Assoumani, Chairperson of the African Union, to officially join the bloc at G20 Summit in Delhi.

The G20 gathering is expected to be renamed as G21 following the induction of the African Union.… pic.twitter.com/igm4sx2mj3

— Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2023