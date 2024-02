ईडी आणि सीबीआय पंतप्रधान मोदींचे भाऊ, विरोधकांना त्रास देण्यासाठी गैरवापर; काँग्रेसचा आरोप

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भारतीय जनता पक्षाकडून सूडाचे राजकारण सुरू झाले आहे. एकीकडे बिहारमध्ये नितीश कुमार यांना फोडून सत्ता मिळवली, तर दुसरीकडे झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने अटक केली. यासह विरोधी पक्षातील अनेक बड्या नेत्यांमागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावण्यात आला आहे. यावरून काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांना मोदी सरकारवर हल्ला चढवला. गुरुवारी पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना त्यांनी मोदी-शहांकडून दडपशाही आणि सूडाचे राजकारण सुरू असल्याचा आरोप केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे दडपशाहीचे आणि सूडाचे राजकारण करत आहेत. ईडी आणि सीबीआय हे पंतप्रधान मोदींचे भाऊ असून ते या दोन्ही तपास यंत्रणांचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापरकरत आहेत. याचा आम्ही वारंवार पुनरुच्चार केला आहे, असे जयराम रमेश म्हणाले.

विरोधकांना त्रास देण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर सुरू आहे. ही रणनीती लोकशाही राजकारण आणि संविधानाच्या विरोधात आहे. आम्ही त्याविरोधात लढा देऊ. आम्ही डरपोक नाहीत. 2024 मध्ये ते पराभूत होतील तेव्हा आम्हीही त्यांच्या विरोधात ईडी आणि सीबीआयचा वापर करू, असा इशाराही जयराम रमेश यांना दिला.

#WATCH | On ED action against opposition leaders including Hemant Soren & Arvind Kejriwal, Congress MP Jairam Ramesh says,” Narendra Modi and Amit Shah believe only in politics of vendetta and political harassment.” pic.twitter.com/gZjmax4n9S

— ANI (@ANI) February 1, 2024