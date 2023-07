Manipur Violence – मोदी अजूनही झोपेतच! भाजपला घरचा आहेर, संतप्त प्रतिक्रिया देत नेत्याने दिला राजीनामा

मणिपूरमधील परिस्थिती चिघळत चालली आहे. 3 मे रोजी पडलेल्या हिंसाचाराच्या ठिणगीने आता रौद्ररूप घेतले आहे. दररोज या राज्यातून हिंसाचार, जाळपोळ, गोळीबार आणि निर्घृण हत्येचे मन हेलावून टाकणारे वृत्त येत आहे. अडीच महिन्यापासून मणिपूर जळत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गप्प होते.

पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर त्यांनी अवघ्या 36 सेकंदात यावर प्रतिक्रिया दिली. त्यामुळे विरोधक त्यांच्यावर तुटून पडले असून मोदींनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन द्यावी अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. मध्यंतरी मणिपूरमधील भाजप आमदारानेही काही गौप्यस्फोट केले होते. आता आणखी एका नेत्याने या मुद्द्यावरून भाजपला घरचा आहेर दिला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अजूनही झोपेत असल्याचे म्हणत बिहारमधील भाजप नेते आणि प्रवक्ते विनोद शर्मा यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

मी अत्यंत जड अंत:करणाने पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपल्या भावना कळवल्या आहेत. मणिपूरसारखी घटना आधी कधीही कुठे घडली नाही. पण तरीही पंतप्रधान मोदी अजूनही झोपेतच आहेत. मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांना पदावरून हटवण्याची मोदींमध्ये हिंमत नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विनोद शर्मा यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले की, भाजप नारी शक्ती, बेटी बचाओ, हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्माच्या गोष्टी करते. हा आपला सनातन धर्म आहे का? एक माणूस म्हणून मी हे सगळं सहन करू शकत नाही. त्यामुळे मी अन्यायाविरोधात बोलत आहे. ‘पीटीआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

VIDEO | "I have resigned from BJP with a heavy heart. Manipur situation has defamed India," says BJP leader Vinod Sharma after resigning from the party over Manipur issue. pic.twitter.com/QUwhrG92Tx

— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2023