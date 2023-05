G7 summit – पंतप्रधान मोदींनी घेतली युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांची भेट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलन्स्की (Ukrainian President Volodymyr Zelensky) यांची भेट घेतली. जपानमधील हिरोशिमा येथे सुरू असलेल्या जी-7 संमेलनादरम्यान मोदींनी ही भेट घेतली. पंतप्रधान कार्यालयाने ट्विटरवर या भेटीचे फोटो शेअर केले आहेत.

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धानंतर पंतप्रधान मोदींनी पहिल्यांदाच युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांची भेट घेतली आहे. या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये युद्धाच्या परिस्थितीवर आणि त्यावरील राजकीय तोडग्यावर चर्चा झाल्याची शक्यता आहे.

PM Narendra Modi held talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky during the G-7 Summit in #Hiroshima, Japan

(Pics source: PMO) pic.twitter.com/Uh9k1SLGTE

— ANI (@ANI) May 20, 2023