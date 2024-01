लक्षद्वीपला जाऊन फोटोसेशन करणारे ‘महापुरुष’ मणिपूरला का जात नाहीत? खरगेंचा मोदींवर हल्लाबोल

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शनिवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेत मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. मणिपूरचा मुद्दा उचलून धरत खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. पंतप्रधान मोदी सर्वत्र फिरतात, मग मणिपूरला का जात नाहीत? असा खडा सवाल खरगे यांनी केला.

मोदींवर निशाणा साधताना मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, मणिपूरमध्ये दुर्दैवी घटना घडली आणि घडत आहेत. पण दिवस-रात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कधी लक्षद्वीपला जाऊन पाण्यात डुबक्या मारत फोटोसेशन करत आहेत, तर कधी निर्माणाधीन मंदिराच्या बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन फोटो काढत आहेत. कधी केरळला, तर मुंबईला निघून जात आहेत.

सगळीकडे फिरत नवनवीन कपडे घालून फोटो काढणारे महापुरुष जिथे लोकं मरत आहेत, जिथे महिलांवर बलात्कार होत आहेत, लोकं थंडीने मरत आहेत त्या मणिपूरमध्ये का जात नाहीत? मणिपूर देशाचा भाग नाहीय का? लक्षद्वीपमध्ये जाऊन पाण्यात डुबक्या मारणारे मणिपूरमध्ये जाऊन लोकांना समजावू शकत नाहीत का? असे सवाल खरगे यांनी केले.

#WATCH | Congress president Mallikarjun Kharge says, “An unfortunate incident occurred in Manipur but PM Modi either went to the beach, had a photo session swimming, went for photos at the ongoing temple construction site or went to Kerala and Mumbai. He goes everywhere, you can… pic.twitter.com/Hzh1watE8e

— ANI (@ANI) January 6, 2024