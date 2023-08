पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा खोटं बोलले, काँग्रेसने केली पोलखोल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात बिहारमधील दरभंगा येथे एम्स रुग्णालय सुरू केल्याचे सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात दरभंगा येथे एम्स रुग्णालय अद्याप सुरू झालेले नाही. त्यावरून काँग्रेसचे नेते, खासदार राहुल गांधी यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.

”पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा खोटं बोलले. ते सांगतात दरभंगा येथे एम्स रुग्णालय सुरू झाले आहे. मात्र तिथे एम्स सुरू झालेले नाही. तुम्हाला काय वाटतं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी खोटं का बोलत असतील?’ , असे ट्विट काँग्रेसने केले आहे.

#WATCH | Bihar Deputy Chief Minister & RJD leader Tejashwi Yadav says, “Today PM Modi said that he has opened AIIMS in Darbhanga. This is a lie. I appeal to PM to first inquire about it and then speak. No AIIMS has been opened in Darbhanga. It is the effort of CM Nitish Kumar… pic.twitter.com/Ws8T5S5cmf

— ANI (@ANI) August 12, 2023