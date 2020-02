पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 12 वाजता लोकसभेत बोलणार, भाषणाकडे साऱ्यांचे लक्ष

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दिल्लीत सुरू असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर अभिनंदनपर भाषण करणार आहेत. यावेळी ते काय बोलणार याकडे सगळ्याचे लक्ष लागले आहे. दुपारी 12 वाजता पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाला सुरुवात होईल अशी माहिती PMO च्या ट्विटर हँडलवरून देण्यात आली आहे.

राष्ट्रपती कोविंद यांनी आपल्या भाषणात सरकारने केलेल्या कामांची माहिती दिली होती. तसेच पुढले लक्ष्य गाठण्यासाठीची सरकारची दिशा स्पष्ट केली होती. त्यानंतर विविध पक्षाच्या खासदारांनी अभिभाषणावर अभिनंदनपर भाषण करताना आपली बाजू मांडली होती. तसेच सीएए, एनआरसीच्या मुद्द्यावरून देशात सुरू असलेला गोंधळ, वाढती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेची बिकट अवस्था यावरून सरकारला लक्ष्य केले होते. त्यावर आता अभिभाषणातून पंतप्रधान काय उत्तर देणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Around 12 noon today in the Lok Sabha, PM @narendramodi will reply to the Motion of Thanks on the President’s Address.

— PMO India (@PMOIndia) February 6, 2020