All the best Team India! फायनलआधी मोदींच्या टीम इंडियाला शुभेच्छा, मैदानातही राहणार उपस्थित

आयसीसी वन डे विश्वचषकाचा अंतिम सामना आज यजमान हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलिया संघात रंगणार आहे. अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी मैदानावर दुपारी 2 वाजता हा सामना सुरू होईल. हा सामना पाहण्यासाठी मैदानावर क्रीडाप्रेमींनी गर्दी केली असून सेलिब्रिटींचीही मांदियाळी पाहायला मिळत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही हा सामना पाहण्यासाठी येणार असून तत्पूर्वी त्यांनी ट्विट करत टीम इंडियाला शुभेच्छा दिल्या.

टीम इंडियाला खुप खुप शुभेच्छा. 140 कोटी लोकं तुमच्या जयजयकार करत आहेत. तेजस्वी व्हा, चांगला खेळ करा आणि खेळभावना कायम ठेवा, असे ट्विट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.

All the best Team India!

140 crore Indians are cheering for you.

May you shine bright, play well and uphold the spirit of sportsmanship. https://t.co/NfQDT5ygxk

— Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2023