नवाब मलिकांना दिलासा नाहीच, न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक हे मागील काही दिवसांपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांच्या जामीन अर्जावर आज मुंबईतील PMLA न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पण, न्यायालयाने नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

Money laundering case | PMLA Court rejects the bail application of NCP leader and Maharashtra’s former minister Nawab Malik.

