PMLA कायद्यातील दोन पैलूंचा पुनर्विचार व्हावा; सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी, केंद्रालाही नोटीस

मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Prevention of Money Laundering Act) ‘ईडी’ला मिळालेले अटक, जप्ती, जामिनासंदर्भातील अधिकार गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते. याविरोधात कार्ती चिदंबरम यांनी पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातीन दोन पैलूंवर पुनर्विचार करण्याची गरज व्यक्त करत यासंदर्भात केंद्र सरकारलाही नोटीस पाठवली आहे.

पीएमएलए कायद्यातील दोन पैलूंचा फेरविचार होणं गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. संशयित आरोपीला ईसीआयआरची प्रत न देण्याच्या आणि व्यक्ती निर्दोष असूच शकत नाही असे गृहितच धरून चालण्याच्या मुद्द्याचा यात समावेश आहे. काळा पैशाच्या व्यवहाराला चाप लावण्याच्या उद्देशाने या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अर्थात, त्या महत्त्वाच्या आहेत. कारण, असे गुन्हे आपल्याला परवडण्यासारखे नाहीत, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केले आहे.

पहिला मुद्दा

साधारणपणे आरोपीला ताब्यात घेण्यासाठी एफआयआरची कॉपी द्यावी लागते. ईडीकडच्या त्या कॉपीला ईसीआयआर म्हणतात. ती आरोपीला द्यायची नाही. थेट चौकशी सुरू करायची आणि जप्ती आणायची, अशी तरतूद पीएमएलए कायद्यात आहे.

दुसरा मुद्दा

एखाद्यावर आरोप झाले म्हणजे तो दोषीच आहे अशा अविर्भावात सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाते, त्यालाही आक्षेप आहे. या दोन मुद्द्यांवर न्यायालयाने फेरविचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

