45 व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी कवी फ. म. शहाजिंदे

सामना ऑनलाईन
|

रविवारी झालेल्या मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या कार्यकारिणीची बैठकीत ज्येष्ठ ककी फ. म. शहाजिंदे यांची शांतीवन (ता. शिरूर कासार, जि. बीड) येथे होणाऱ्या 45 क्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड करण्यात आली. 45 क्या मराठवाडा साहित्य संमेलनासाठी शांतीवनचे संस्थापक दीपक  नागरगोजे, यांचे निमंत्रण होते. त्यांच्या शांतीवन प्रकल्प आर्की, (ता. शिरूर कासार) या सेवाभावी संस्थेत एप्रिल महिन्यात होईल.

फ. म. शहाजिंदे  यांची  ‘निधर्मी’, ‘आदम’, ‘ग्काही’, ‘झोंबणी’, ‘शेतकरी’ इत्यादी ककितासंग्रह; ‘मी तू’ ही कादंबरी तर ‘सारांश’, ‘इत्यर्थ’, ‘शब्दबिंब’ इत्यादी समीक्षाग्रंथ; ‘काकळ’, ‘प्रत्यय’, ‘अनुभक’ हे लेखसंग्रह; ‘मराठकाडय़ातील ककिता’, ‘पुरचुंडी’, ‘मूठभर माती ः आशय क अन्कयार्थ’, ‘मुस्लिम मराठी साहित्य ः प्रेरणा आणि स्करूप’ ही संपादने प्रसिद्ध आहेत.

यापूर्वी ते पाचवे मराठवाडा युवक साहित्य संमेलन, काकुळणी, जि. जालना, पहिले मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलन, सोलापूर, अकरावे अंकुर साहित्य संमेलन, लोणार, जि. बुलडाणा, पहिले लातूर जिल्हा मराठी साहित्य संमेलन, निलंगा जि. लातूर, पाचके पुरोगामी मराठी साहित्य संमेलन, कंधार जि. नांदेड, तिसरे शेकोटी साहित्य संमेलन, धारगळ, गोवा इत्यादी साहित्य संमेलनांची अध्यक्षपदे त्यांनी भूषवलेली आहेत. आपल्या लेखनासाठी त्यांना विविध साहित्य संस्थांचे पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कुलाब्याच्या सोशल सिर्व्हीस हॉटेलात आग; किचनमध्ये शॉर्ट सर्किट, दोघे किरकोळ जखमी

अंधेरीत गॅस लिकेजमुळे घरात आगडोंब, एक गंभीर तर दोघे किरकोळ जखमी

शीव रेल्वे स्थानकाबाहेरील अंधाऱ्या पादचारी पुलावर चोरट्यांचा अड्डा; महिला वर्गाला सुरक्षेची चिंता, तातडीने विजेचे दिवे लावण्याची पालिका आयुक्तांकडे मागणी

बनावट शासकीय कागदपत्रे व शिक्का बनवून देणारा सायबर कॅफे चालक गजाआड, कफ परेड पोलिसांची कारवाई

पीजी मेडिकल प्रवेशाची दुसरी फेरी आजपासून

Mumbai crime news – परदेशी नोकरीच्या नावाखाली फसवणूक; चार जण अटकेत, 190 जणांना गंडा

कंत्राटी महिलेला प्रसूती रजेचा आर्थिक लाभ द्यावाच लागेल, तांत्रिक मुद्द्यांची सबब खपवून घेणार नाही

एल्फिन्स्टन पुलाची ऐतिहासिक कमान अखेर इतिहासजमा, स्थानिक रहिवासी झाले भावुक

पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांचे महिनाभर हाल होणार, दररोज लोकलच्या 80 फेऱ्या रद्द