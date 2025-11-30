स्टेट बँकेतील 111 कोटींवर दरोडा घालण्याचा विक्रमगडच्या नगराध्यक्षाचा डाव उधळला, शिंदे गटाच्या नेत्याचा मेहुणा पिंका पडवळेला बेड्या

सामना ऑनलाईन
|

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या तब्बल 111 कोटींच्या रकमेवर एकनाथ  शिंदे यांच्या बगलबच्च्यांनी दरोडा घालण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक बाब  उघडकीस आली आहे. शिंदे गटाचे नेते नीलेश सांबरे यांचा मेहुणा विक्रमगडचा शिंदे गटाचा विद्यमान नगराध्यक्ष पिंका पडवळे याने बोगस चेक व बनावट सह्या करून जव्हार येथील स्टेट बँकेच्या पीडब्ल्यूडीच्या खात्यातील ठेकेदारांची ही करोडो रुपयांची अनामत रक्कम  घशात घालण्याचा डाव आखला होता, मात्र बँक कर्मचाऱ्याच्या सतर्कतेमुळे हे बिंग फुटले आहे. याप्रकरणी बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांनी तक्रार करताच पोलिसांनी सापळा लावून पिंका पडवळेसह त्याच्या साथीदाराला ठाण्यातून बेड्या ठोकल्या आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ठेकेदारांना बँकेत अनामत रक्कम जमा करावी लागते. ठेकेदाराने काम पूर्ण केले की ही अनामत रक्कम त्याला परत मिळते. जव्हार येथील स्टेट बँकेच्या शाखेत 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी पीडब्ल्यूडीच्या खात्यात 069218 हा क्रमांक असलेला चेक जमा करण्यात आला होता. त्यावर 111 कोटी 63 लाख 31 हजार 810 रुपये रक्कम लिहिण्यात आली होती. हा चेक वटण्यासाठी बँकेच्या संबंधित टेबलावर गेला असता तेथील कर्मचाऱ्याला संशय आला. या कर्मचाऱ्याने याबाबत तत्काळ वरिष्ठांना माहिती दिल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांना विचारणा करण्यात आली. त्यावर त्यांनी आमच्याकडून असा कोणताही चेक देण्यात आला नसल्याचा खुलासा केला. त्यामुळे या सर्व घोटाळय़ाचा पदार्फाश झाला.

याप्रकरणी भोये यांनी तक्रार करताच पिंका पडवळे व पीडब्ल्यूडीतील पंत्राटी कामगार यज्ञेश अभिज्ञे यांना पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी सापळा लावून ठाण्यात अटक केली. पडवळे हा शिंदे गटाचे उपनेते व जिजाऊ संस्थेचे संस्थापक नीलेश सांबरे यांचा मेहुणा आहे.

नीलेश पडवळे यांच्या ओवी कन्स्ट्रक्शने गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून केलेल्या कामाची चौकशी व्हावी तसेच या तथाकथित भ्रष्टाचाराचा एसआयटीमार्फत तपास करून आदिवासींना न्याय द्यावा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण आहे. – हरिश्चंद्र भोये, आमदार, विक्रमगड

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नव्या मिनी कॉम्पॅक्टर गाड्यांमध्ये इंधनाची बचत, दुप्पट वहन क्षमता

Bhiwandi news – शाळेतून घरी जाणाऱ्या चिमुकल्याचा अपघाती मृत्यू

श्रीलंकेत 153 बळी घेतल्यानंतर ‘दितवाह’ हिंदुस्थानला धडकणार! तामीळनाडू, पुद्दुच्चेरी, आंध्र प्रदेशला अलर्ट; पुढील 4 दिवस धोक्याचे

आदिवासी विकास महामंडळाने 547 शेतकऱ्यांचे पैसे लटकवले; 21 हजार क्विंटल धान्य विकले, पण दीड वर्षापासून फुटकी कवडी नाही

महत्त्वाचे – चोरीला गेलेला ऐवज मूळ मालकांना पुन्हा मिळाला

विशेष कोर्टाचा मेहुल चोक्सीला झटका; फरार आर्थिक गुन्हेगार जाहीर न करण्याची मागणी फेटाळली

’अंडरवर्ल्ड’ संपलेले नाही, फक्त चेहरा बदललाय! माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांचे प्रतिपादन

डॉ. शाहीनला तयार करायचे होते महिला दहशतवादी; दिल्ली बॉम्बस्फोटप्रकरणी एनआयएच्या तपासात धक्कादायक माहिती उघड

बीडमध्ये अजितदादा बोलले; बाकीच्या जिल्ह्यांत विकास होतो, इथे दीडशे कोटींचा घपला