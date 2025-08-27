Ratnagiri News – पोलिसांनी रत्नागिरीत पकडला 21 लाखाचा गुटखा, मग अन्न व औषध प्रशासन करतयं काय?

सामना ऑनलाईन
|

देवरूख-साखरपा रस्त्यावरून स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पथक गस्त घालत असताना त्यांना एक व्यक्ती चारचाकी गाडी घेऊन संशयित हालचाली करताना सापडला. पोलिसांनी त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे तब्बल २१ लाख ४० हजार १६० रूपये किंमतीचा गुटखा सापडला. रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गुटखा विक्री होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.पोलिसांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुटखा पकडल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासन नक्की काय करतेय हा सवाल नागरिक विचारत आहेत.

विकास गंगाराम पडळकर वय २८ आणि तेजस विश्राम कांबळे वय २३ दोघेही रा. सांगली यांची झडती घेतल्यानंतर पोलिसांना त्या अशोक लेलॅंड पिकअप गाडीच्या हौद्यात गोण्यामध्ये आणि पुठ्यांच्या खोक्यात प्रतिबंधित पान मसाला आणि गुटखा सापडला. २१ लाख ४० हजार १६० रूपये किंमतीचा हा पानमसाला आणि गुटखा तसेच ७ लाख रुपये किमतीची चारचाकी गाडी पोलिसांनी जप्त केली आहे.हि कारवाई जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, अपर पोलीस अधीक्षक बी.बी.महामुनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे निरीक्षक नितीन ढेरे आणि त्यांच्या पथकाने केली.

अन्न व औषध प्रशासन सुस्त

गुटख्याच्या गोणीच पकडून पोलिसांनी जिल्ह्यातील गुटखा विक्रीचा पर्दाफाश केला आहे. पकडलेला गुटखा संगमेश्वर तालुक्यात वितरित होणार होता.या कारवाईनंतर अन्न व औषध प्रशासनाच्या सक्रियतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.आतापर्यंत अन्न व औषध प्रशासनाने किती गुटखा पकडला? गुटखा विक्रीवर त्यांचा काही अंकुश आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आईला मारहाण करून केली हत्या, आत्महत्येचा रचला बनाव; पोलिसांनी केला लेक-सुनेच्या गुन्ह्याचा पर्दाफाश

PHOTO – पुण्यात गणेशोत्सवाचा जल्लोष, वाजत-गाजत बाप्पाचं आगमन

गडचिरोली पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक, चार नक्षलवाद्यांचा खात्मा

मंगलमय वातावरणात गणपती बाप्पांचे आगमन, कोकणातील घरं गजबजली

मसूर, राजमा, चणा डाळ शिजवण्याआधी न विसरता ‘ही’ गोष्ट करा, गॅस होणार नाही

आपल्या स्वयंपाकघरात दडलाय व्हिटॅमिन सीचा खजिना, वाचा सविस्तर

अंधुक प्रकाशात चाचपडत दापोली नगरपंचायतीला सापडला खड्डे बुजवण्याचा मुहूर्त; कामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांना शंका

Health Tips – सूर्यफुलाच्या बिया खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

भोपळ्याच्या बियांना सुपरफूड का म्हटले जाते, वाचा सविस्तर